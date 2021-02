Áprilisra csúszott a Scarlet Hood and the Wicked Wood kalandjáték megjelenése

Bár az eredeti tervek szerint februárban megjelent volna, azonban a Headup Games bejelentette, hogy a népszerű The Coma-sorozattal elhíresült Devespresso Games csapata eltolta legújabb kalandjátékának megjelenést.

Így várhatóan csak április 8-án számíthatunk majd a Scarlet Hood and the Wicked Wood premierjére, a főszerepben egy olyan klasszikus kalanddal, mely erőteljesen az Óz a nagy varázsló történetének kifordításán alapul, miközben a non-lineáris történethez - amit T.L. Riven írt - teljes egészében kézzel készült grafika tartozik Minho Kim jóvoltából.A játékban nagy szerepet kapnak a fejtörők, mindemellett pedig az is, hogy a sztoriban mindig a megfelelő döntéseket hozzuk, hiszen a végkifejlet bizony több ágon záródhat majd. Ha nem ismerted volna korábban, íme egy kedvcsináló hozzá:

Nézd nagyban ezt a videót!