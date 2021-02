Áprilisig kiadják a The Outer Worlds következő expanzióját

A Peril on Gorgonnal nem áll meg a The Outer Worlds kiegészítők sora, ugyanis a szoftver kiadója, a Take-Two jelezte a irányába, hogy nem is olyan sokára rajtol az újabb expanzió.

Egészen konkrétan a kiadó az üzleti jelentésében tudatta mindenkivel, hogy a Murder on Erinados áprilisig fog megjelenni, azaz még még ebben a fiskális évben ki fogják adni. Mivel az üzleti év április 1-jén ér véget, és vagy még most februárban, vagy esetlegesen márciusban piacra dobják az újabb kalandot.Túl sokat nem tudunk eddig a kiegészítőről, csak hogy Helen legutolsó kalandját fogja fókuszba helyezni, ami azt jelenti, hogy valószínűleg egy gyilkosságot kell majd kinyomoznunk a főtörténet során, illetve várhatóan új képességek sorára is számíthatunk.