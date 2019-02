Nagy ünnep lesz áprilisban a klasszikus városépítős stratégiák kedvelőinek, lévén új epizóddal gyarapodik a legendás Anno-sorozat, mely végre ismét visszavisz minket a történelem egyik különleges korszakába.

A Blue Byte fejlesztői pedig most bejelentették, hogy a premier előtt nagy dolgokra készülnek, lévén április 12. és április 14. között elindítják az Anno 1800 második béta tesztjét, ami gyakorlatilag már a játék végleges változata lesz, azonban így is ingyen letölthetővé, illetve kipróbálhatóvá teszik mindenkinek.Ha pedig megtetszik majd a játék, nem is kell túl sokáig kibírni nélküle, hiszen az elkészült Anno 1800 premierjét április 16-án várjuk, kizárólag PC-re.