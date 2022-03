Áprilisban jön Xboxra a Godfall

Godfall , a looter slasher akció-RPG, amelyet a PlayStation 5 egyik legfontosabb induló címeként harangoztak be, 16 hónappal a debütálása után Xbox-ra is átkerül - ami azt jelenti, hogy már nem lesz PlayStation konzol exkluzív.

Nyilván a PS-tulajok számára ez a bejelentés nem jelent sokat, de ez egy remek lehetőség arra, hogy sok új felhasználó ugorjon be az élménybe. Nem titok, hogy az alkotás rögös utat járt be. A kezdeti kritikák nem voltak elégedettek 2020 novemberében, és a következetes frissítések és egy kiadós bővítés ellenére a Godfall nehezen tudott megmaradni a köztudatban. Godfall soha nem váltotta be a benne rejlő lehetőségeket, mint "next-gen" kiadás, és a dolgok onnantól kezdve csak lefelé csúsztak, és már nem is nagyon van kilátásban, hogy jelentősebben kerülne bele tartalom.

