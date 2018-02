Áprilisban jön PlayStation VR-ra a Rick and Morty: Virtual Rick-ality

A hivatalos PS Blog információi szerint idén tavasszal már PlayStation VR-ra is elérhetővé válik a HTC Vive-ra és Oculus Riftre tavaly megjelent Rick and Morty: Virtual Rick-ality

A Rick és Morty univerzumában alkotó VR-játékot az Owlchemy Labs készítette el, és a rajzfilmekből ismert élmények várnak majd ránk, amennyiben pedig már most viszketne utána a tenyerünk, jó hír, hogy a digitális kiadás mellett lesz standard dobozos és gyűjtői verzió is, melyek közül utóbbi egy kétoldalas posztert és egy Funko Pop Weaponized Rick figurát tartalmaz majd. Rick and Morty: Virtual Rick-ality várhatóan április 10-én jelenhet meg Európában PS4-re, ha pedig valamiért csak most hallanál először a játékról, előkukáztunk neked hozzá egy korábbi kedvcsinálót.

Nézd nagyban ezt a videót!