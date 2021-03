A Ubisoft lerántotta a leplet az Assassin's Creed Valhalla legelső expanziójáról , amely most áprilisban fog debütálni Wraith of the Druids címen, ami természetesen többek között friss tevékenységekkel és képességekkel látja el a játékot.

Egyenesen Írországba kalauzol minket a friss tartalom, ennek értelmében várhatóan egy vadonatúj nyílt térkép is fogadja azokat, akik beruháznak rá. Egyelőre még nem tudni több részletet, azonban az biztos, hogy a szezonbérlet részeként fog berobogni.Emellett az is fontos információ, hogy. Volt már korábban egy DLC, a River Raids mód, ami ráadásul még ingyenes is volt, ellenben a Wraith of the Druids jóval nagyobb volumenű lesz annál.