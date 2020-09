Áprilisban jön a NieR: Replicant Remastered

Szinte mindenki a NieR: Automatával azonosítja a franchise-t, azonban hamarosan jobban megismerkedhet a szélesebb közönség a kezdetekkel, lévén felújítják az első etapot, és most már azt is tudjuk, hogy ez mikor érkezik.

A TGS 2020 keretein belül elárulták, hogy a NieR: Replicant Remastered megjelenését 2021 áprilisára várhatjuk, ha minden a tervek szerint alakul. Egészen konkrétan április 22-ére tűzték ki a premiert, legalábbis keleten, de a nyugati közönséget sem váratják meg, mivelhogy egy napra rá,PC-re, PS4-re és Xbox One-ra fogják kiadni a NieR: Replicant Remastered et, de ha mindez nem lenne elég, akkor némi gameplay videó társaságában is szemügyre vehetjük, hogy mit is tud majd a gyakorlatban a szóban forgó remaster. Ütős lesz, az biztos!

Nézd nagyban ezt a videót!