Áprilisban jön a Little Nightmares, mutatós gyűjtői kiadásban is

Meglepően régen hallottunk utoljára a Bandai Namco legújabb horrorjátékáról, amely Little Nightmares címmel egy vérbeli puzzle platformer lesz, és a legfrissebb játékhírek szerint már egyáltalán nem is kell sokáig várnunk rá.





A kiadó ugyanis egy friss és egyben hangulatos trailer társaságában bejelentette, hogy a Little Nightmares érkezését, méghozzá nemcsak hagyományos, hanem egy mutatós gyűjtői kiadásban is.A Bandai Namco ugyanis bemutatta a Little Nightmares : Six Edition névre keresztelt gyűjtői csomagot, amelyben a játék mellett egy exkluzív posztert, matricákat, egy zenei CD-t, valamint Six, a játék főhősének szobrocskáját is elérhetjük, ráadásként egy tematikus, igencsak mutatós gyűjtői dobozzal kiegészítve.

