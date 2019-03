Áprilisban jön a Hearthstone Rise of Shadows bővítménye

A Hearthstone Year of the Dragon szezonját a Rise of Shadows névre hallgató bővítmény fogja útjára bocsátani, amiről a Blizzard most meg is osztott pár infót, részletet és adatot, hogy a játékosok tisztában legyenek vele, mire számíthatnak.

Maga az update április 9-én érkezik, és 135 kártyát fog magával hozni, illetve néhány új játékmechanikát is. Ezek közül az egyik a Twinspell névre hallgató varázslat, miáltal az ezzel a tulajdonsággal felvértezett lap készít magából még egyet, majd kijátszás után ez a másolat visszakerül a paklidba, készen rá, hogy ismét megjátszd.Ezenfelül jön a Lackeys névre hallgató lapcsokor, amik 1/1-es kártyák, ellenben Battlecry-jal bírnak, de ezeken felül még több egyedi újdonsággal is gyarapodik az alkotás,, tehát már ezért is érdemes lesz majd beszerezni. Várjuk a bővebb leleplezést!