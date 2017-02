Áprilisban jön a Drawn to Death

A Sony váratlanul egy újabb PS4-exkluzív alkotást állított csatasorba az idei esztendőre - lassan minden hónapban jön egy -, miután bejelentették, hogy a nagyszerű David Jaffe legújabb alkotása is megjelenhet még idén tavasszal.

A God of War és a Twister Metal alkotójának kezei között készülődő Drawn to Death ugyanis világszerte, középpontjában egy soha nem látott, vázlatrajz-szerű grafikával, valamint a többjátékos akciókból merítő játékélménnyel. Drawn to Death természetesen elsődlegesen a multiplayer ütközetekre koncentrál majd, de többet is megtudhatsz róla, ha megtekinted az alábbi friss videót, illetve nyitott szemmel jársz az elkövetkezendő hetekben, hiszen a Sony biztosan hamarosan beindítja hozzá a hype-vonatot.

Nézd nagyban ezt a videót!