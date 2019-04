Áprilisban is lesz mit csinálni a Hitman 2 -ben, lévén az IO Interactive bemutatta az e havi roadmapet, és bizony ismételten feltöltik alaposan tartalommal a 47-es ügynök aktuális kalandját, hiszen egy sor újdonsággal gyarapodik az alkotás.

A Mumbai Challenge Pack nyitja az egészet, ami már el is érhető minden játékos számára, majd április 12-én érkezik egy Legacy Elusive Target, aki egész egyszerűen a The Prince kódnévre hallgat, ésÁprilis 17-én követi ezt a Ghost Busters nevű contract, április 25-én pedig egy vadonatúj Escalation esemény vár ránk, a The Nolan Disinfection, a sort pedig egy friss Ghost Map zárja a hónap végén, Santa Fortuna.

