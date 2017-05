Áprilisban is a Nintendo Switch volt a legkelendőbb konzol Amerikában

A Nintendo hivatalos közleményéből megtudtuk, hogy miután hozzáfértek az NPD legfrissebb adataihoz, már magabiztosan kijelenthetik, hogy március után áprilisban is a Switch volt Amerika legkelendőbb konzolja.

A kis masinából állítólagosan, ami mellett a szoftverek terén is nagyon komoly sikert értek el, ezáltal például áprilisban is egy Switch-exkluzív lett a hónap legkelendőbb játéka, mégpedig a Mario Kart 8 Deluxe képében.A játékból, ami a digitális változatokkal együtt 550 ezerre emelkedik. Ez igencsak elképesztő teljesítmény, ha azt vesszük alapul, hogy minderre mindössze alig két napja volt a kérdéses versenyjátéknak.A szoftvereladások terén egyébiránt az NPD áprilisi listájának második helyét a Persona 5 foglalhatta el, míg a dobogó harmadik fokára a The Legend of Zelda: Breath of the Wild állhatott, vagyis Japán hivatalosan is letarolta Amerikát a múlt hónapban.