Áprilisban hallunk az új Path of Exile kiegészítőről és a második részről is

A Gatling Gear Games már elkezdte megszellőztetni, hogy hamarosan újabb expanziót kapunk a Path of Exile -hoz, és ha minden jól megy, akkor nemsokára meg is kapjuk ezzel kapcsolatosan az első részleteket, merthogy jelenleg még csak az agyunkat húzzák az újdonságok kapcsán.

Áprilisban fog berobogni egy friss kiegészítő, és az alábbi teaser végén még azt is belengetik, hogy hamarosan talán többet hallhatunk végre a Path of Exile 2-ről, amit még 2019-ben jelentett be a Gatling Gear Games, azóta azonban igencsak nagy rádiócsend uralkodik a projekt körül.Április 8-ára tervezik az alkotók azt az eseményt, amikor is megannyi dolgot bejelentenek, így az új expanzióról és a folytatásról is ekkor hallhatunk. Természetesen minden fontosabb részletről beszámolunk majd, úgyhogy nem maradtok le semmiről!