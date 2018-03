A Mojo Bones fejlesztői bejelentették, hogy bár közel egy teljes évükbe telt elkészíteni a portot, ellenben már a konzolos tábornak sem kell sokáig várnia arra, hogy lecsaphassanak Impact Winter című különleges túlélőjátékukra.

A csapat szerint ugyanis az alkotás a tervek szerint április 5-én roboghat majd be PS4-re és Xbox One-ra is, méghozzá a Bandai Namco fejlesztésében, vagyis alig két hét és konzolon is megtapasztalhatjuk a poszt-apokaliptikus kalandokat.Aki most hall először róla, az Impact Winter ben egy Jacob Soloman nevű embert alakítunk, aki egy csapat vezetőjeként megpróbál mindent elkövetni a túlélés érdekében, miután a Földet eltalálta egy aszteroida, és örök telet zúdított bolygónkra.