Áprilisban érkeznek a World War Z zombijai

A Saber Interactive és a Focus Home Interactive napra pontos megjelenési dátumot tűzött ki a World War Z című zombis játékhoz, amiről kiderült, hogy várhatóan áprilisban jelenik majd meg a boltok polcain.

A kooperatív élményekre koncentráló alkotás PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt megjelenik majd, méghozzá, a főszerepben egy vaskos, négy játékost támogató kooperatív kampánnyal, amihez öt játékmód, több kasztból érkező karakter, valamint olyan helyszínek csatlakoznak, mint New York, Moszkva vagy Jeruzsálem.A nagy bejelentéshez egy friss trailert is közkinccsé tettek a készítők, ami bár nem lett olyan látványos, mint néhány korábbi kedvcsináló, de azért így is érdemes vetni rá egy pillantást.

