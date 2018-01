Áprilisban érkezik a Pillars of Eternity 2: Deadfire

Az Obsidian Entertainment bejelentette, hogy tavasszal ismét örömünnep lesz a klasszikus szerepjátékok kedvelőinek, hiszen ekkor érkezik majd a nagyszerűen sikerült Pillars of Eternity folytatása.

Hogy egészen pontosak legyünk,, és nemcsak digitális, hanem dobozos kiadás is lesz, az előrendelőknek pedig érdemes aktivizálniuk magukat, hiszen elővásárlásért cserébe három in-game tárgy, köztük egy Beakhed, the Hawk névre keresztelt pet is ütheti a markukat.A játékból a megjelenéskor két speciális kiadás is várható. A Pillars of Eternity 2: Deadfire Deluxe Edition digitálisan és dobozos változatban is kapható lesz, a játék mellett pedig az előrendelői extrákat, a zenei anyagot, a játék térképét, valamint két speciális starter guide-ot is tartalmaz majd.Kizárólag digitális formában érkezik viszont a Pillars of Eternity 2: Deadfire Obsidian Edition, ami a fentiek mellett az első három DLC csomaghoz is garantált hozzáférést ad.