Bár sem a szakma, sem a rajongók részéről nem volt őrjöngés a MercurySteam legújabb játéka, avagy a Raiders of the Broken Planet miatt, a fejlesztők azonban be akarják fejezni, amit elkezdtek, így hamarosan érkezik az alkotás kampányának következő fejezete.

A Hades Betrayal névre keresztelt kampánytöredék a készítők tervei szerint 10 dollárba kerül majd, ésHogy alaposabban is megismerkednél a vásárlás előtt az új kampánnyal? Aggodalomra semmi ok, a MercurySteam természetesen már egy videót is bemutatott róla, ami közel két percen át kizárólag az újdonságokra koncentrál.

Nézd nagyban ezt a videót!