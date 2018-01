A Sony ma délután végre bejelentette, hogy mennyit kell még várniuk a God of War rajongóinak Kratos legújabb kalandjára, amivel kapcsolatban nem sokat tévedtek a korábbi pletykák, melyek márciust emlegették.

Amint ugyanis a hivatalos közleményből kiderült, a God of War érkezéséta PS4 exkluzivitásában, és a hazai rajongóknak külön nagyszerű hír, hogy Kratos és Atreus északi történetétA nagy bejelentés mellé a Sony kiadott egy friss trailert is a God of War-hoz, aminek részeként a sztorival ismerkedhetünk meg alaposabban, de kaptunk képeket a játék speciális kiadásairól is, melyeket alant szintén megtekinthetünk.

