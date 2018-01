Áprilisban bezárja kapuit a Paragon

Nem sikerült túl hosszú életűre az Epic Games által fejlesztett Paragon pályafutása, hiszen hiába robbant be a játék a köztudatba 2016-ban egy teljesen egyedi MOBA-ként, a stúdió nagy ívben tett a játékosok kéréseire és az új tartalmakra is.

Ebben a stílusban pedig ez óriási hiba, és ezt most az Epic Games is belátta, akik egy hivatalos közleményben bejelentették, hogy 2018. április 26-tól lakatot tesznek a Paragon szervereire, noha ezt a döntést elmondásuk szerint nagyon nehéz szívvel hozták meg, rengeteg megfontolás és sok-sok belső vita után jutottak erre az elhatározásra.Az Epic Games szerint ma már belátják, hogy, és bár így is egy elég lojális közösség alakult ki, ez azonban kevés volt ahhoz, hogy a játék PC-n és PS4-en is fennmaradhasson.A készítők egyébiránt teljes visszatérítést ígértek minden egyes játékos számára, amiről a regisztrációkor megadott elérhetőségeken értesítik majd az érintetteket.