Április végén jön a Legends of Runaterra kártyajáték

Nagyon beindult most a Riot Games szekere - noha eddig nem mintha nagyon döcögtek volna a League of Legends-szel -, lévén a megannyi mellékprojektjük mellett most egy újabb játékok megjelenése derült ki.

A Legends of Runaterra kártyajáték premierje április végére várható, egészen konkrétan. A premier napjától már élni fog a platformok közötti cross-play lehetőség, és ami a legszebb az egészben, hogy a debütálással egyetemben 120 kártya is berobog.Ezenfelül egy teljesen új Region is jön, ami azt jelenti, hogy megjelenéskor hét Region és több mint 400 kártya vár ránk. A Riot Games továbbá jelezte, hogy mindent, amit gyűjtöttünk a béta során, megtarthatunk a továbbiakban is, illetve a hónap végén indul az első éles rangsorolt szezon.