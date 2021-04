Április végén jön a Genshin Impact PS5-ös változata

Hamarosan véget ér a várakozás a Genshin Impact PS5-ös változatához kapcsolódóan, lévén bejelentették , hogy április 28-án adják ki az alkotásból a next-gen verziót, sőt mi több, ezzel egy időben adják ki a népszerű RPG következő nagy frissítését is.

Ez a Beneath the Light of Jadite névre fog hallgatni, ami természetesen a PS5-ös változatra is megérkezik, és rengeteg friss tartalommal egészíti ki az egyébkénti alapélményt. A PS5-ös verzió egyébirántEzzel tehát egy új platformra látogat el a Genshin Impact , és ami még igazán fontos, hogy teljesen ingyen és bérmentve behúzható a játék, így boldog-boldogtalan lecsaphat majd rá a Sony újgenerációs konzolján is.