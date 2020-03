Április végén ingyenes UEFA EURO 2020 frissítést kap az eFootball PES 2020

Nagy frissítést kapnak április 30-án a Konami részéről az eFootball PES 2020 rajongói, ezáltal miután a UEFA EURO 2020 bajnokság hivatalos játékának nevezték, a kérdéses időpontban mind az 55 nemzetközi UEFA csapat bekerülhet majd az alkotásba.

A frissítéssel nemcsak a csapatok aktuális szettjei és összeállításai kaptak fontos szerepet, de mindemellett a UEFA EURO 2020 döntőjének helyszínt biztosító Wembley stadion és a Saint Petersburg stadion is bekerül az alkotásba, de, sőt a döntő meccslabdája később, júniusban bukkanhat majd fel benne.A frissítés részeként egyébiránt a myClub módban elérhetők lesznek speciális UEFA EURO 2020 kiemelt játékosok, a UEFA EURO 2020 tematikával rendelkező Matchdays részeként pedig a rajongóknak lehetőségük van kiválasztani minden általuk képviselt országot, és összemérni tudásukat másokkal a különféle internetes eseményeken, de lényeges még, hogy a bajnokság végével a myClub módba felkerül a hivatalos UEFA EURO 2002 Team of the Tournament is.