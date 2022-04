Április végén indul a Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Napra pontos megjelenési dátumot kapott a Vampire: The Masquerade - Bloodhunt , ami egy újabb videojáték lesz a sorban a népszerű vámpíros univerzumban, de ezúttal nem RPG vagy kalandjáték készül, hanem egy battle royale.

Bár elsőre furcsán hangozhat, de az alábbi videó alapján is egészen meggyőző, amit a készítők összehoztak, a nagy vámpírcsaták mellett pedig mellette szól még, hogy a játék teljesen ingyenes lesz, hovatovább egyenesen Prágába kalauzol majd el minket, ami azért nem egy hétköznapi helyszín egy videojátékban.Ma pedig már azt is tudjuk, hogy pontosan mikor számíthatunk a Vampire: The Masquerade - Bloodhunt érkezésére, lévén a készítők bejelentették, hogy, free to play jelleg és cross-platform támogatás mellett.

