Április végén érkezik a Fade to Silence

A Black Forest Games és a THQ Nordic bejelentették, hogy hamarosan elhagyja a korai hozzáférést a Fade to Silence című videojáték, ami várhatóan április 30-án jelenik majd meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Az alkotás egy erős sztorivonallal megtámogatott, az örök tél birodalmába kalauzoló túlélőjáték lett, melyben Ash, és lánya, Alice oldalán kell túlélnünk az apokalipszis megpróbáltatásait, méghozzá a legkülönfélébb játékelemek társaságában.A félelmetes szörnyekkel, álomszerű képekkel és jelenetekkel is felvértezett Fade to Silence ugyan, de a hangulata miatt sokakat magával ragadhat, és amennyiben te is kíváncsi vagy rá, az alábbiakban két újabb videó hozhatja meg hozzá a kedvedet.

