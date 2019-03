Április közepén érkezik konzolokra a My Time at Portia című gazdálkodós szerepjáték

Igencsak nagy kereset mutatkozik manapság a gazdálkodós videojátékokra, aminek apropójából a Team17 csapata felkarolta a kínai Pathea Games legújabb művét, a My Time at Portiát.

Az alkotásról pedig most kiderült, hogy megjelenése már itt van a kanyarban, lévén a My Time at Portia várhatóan, miközben PC-re már korábban elérhetővé vált - noha egyelőre még csak digitálisan és korai hozzáférésben.Konzolokra azonban dobozos verzióban is számíthatunk rá, a játékmenet terén egy egészen összetett élmény társaságában, aminek részeként földet művelhetünk, állatokat tenyészthetünk, felépíthetjük saját kis farmunkat és házunkat, miközben minden egyes tevékenység egy-egy nagyszerű mini-játékhoz kapcsolódik majd.