Április elején jön Steamre a Fallout 76 a Wastelanders frissítés társaságában

Április elején több okból is érdemes lesz odafigyelni a Fallout 76 -ra, hiszen egyrészt hoz a Bethesda a közönség számára egy nagyobbacska tartalmi frissítést, valamint a Valve digitális platformján is tiszteletét teszi a játék.

Így bizony, dupláznak a készítők: április 6-ára datálták a Fallout 76 Steames premierjét, viszont ha ez még nem lenne elég, akkor hozzácsapták a Wastelanders frissítés debütálását is, amely a sok új küldetés és felszerelés mellettVan egy pofás kis trailerünk is a Wastelanders frissítéshez, ami kellő módon meghozza a kedvünket a játékhoz, és egy kicsit rá is hangol minket az imént említett áprilisi premierre. Nézzétek meg ti magatok is, íme:

Nézd nagyban ezt a videót!