Április 27-én érkezik a Warframe vaskos Angels of the Zariman frissítése

A Digital Extremes végre kitűzte a Warframe Angels of the Zariman bővítményének dátumát: a free-to-play sci-fi shooter első nagy frissítése 2022-ben április 27-én érkezik minden platformra.

Az Angels of the Zariman rengeteg új kiegészítője a lore-kritikus Zariman Ten Zero köré összpontosít, egy Orokin hajó köré, amely egy Void-Jump baleset során tűnt el. A frissítés középpontjában a Warframe egyjátékos, történetvezérelt Cinematic Quest-saga új része áll, amely ezúttal Tenno-t viszi a Zariman Ten Zero fedélzetére.Ezután, amint a küldetés befejeződött, a játékosok hozzáférést kapnak a Chrysalithhoz, egy új közösségi központhoz a Zariman fedélzetén, amely egy sor új NPC-t, mellékküldetést és célkitűzést vezet be.

