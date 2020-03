Antonio Banderas is csatlakozott az Uncharted-film gárdájához

Antonio Banders csillaga az utóbbi jó néhány évben alaposan leáldozóban volt, ám a népszerű spanyol színész idén megint felkerült a nagyok ligájába, köszönhetően az Oscar-jelölésének, amit a Fájdalom és dicsőség című filmjében nyújtott teljesítményéért kapott.

Éppen ezért, valamint tudván, hogy mekkora ikon is Banderas, különösen óriási hírnek minősül, hogy csatlakozik az Uncharted-film gárdájához, magyarán Tom Holland és Mark Wahlberg oldalán fog szerepelni - írja a Variety,A Venom és a Zombieland-filmek rendezője, Ruben Fleischer által tető alá hozott Uncharted-moziban továbbá benne lesz Sophia Ali is, akit a 2018-as Felelsz vagy merszből ismerhetünk, no meg A visszatérők sorozatban látott Tati Gabrielle is fedélzeten van, legalábbis a kérdéses forrás értesülései szerint.