Anthem: újrakevert loot-szisztémát és a Cataclysm eseményt hozza az új frissítés

A BioWare végre valahára leleplezte azt a Cataclysm eventet, amit már hónapok óta rebesgetnek, hogy az Anthem legnagyobb eseményeként fog szolgálni, viszont nem feltétlenül fog minden igényt kiszolgálni.

Hiszen nem biztos, hogy jelenleg a játéknak a limitált idejű eventek teszik a lehető legjobbat, mivelhogy hosszútávon lenne szükséges a friss kontent, a Cataclysm mégis csak egy 8 hétig tartó event-sorozat lesz.Egy vadonatúj területen fogunk kóricálni, ahol a Cataclysm nevű pusztító jelenség kirobbantóját, Varát kell levadásznunk, valamint megannyi kis feladat és kihívás vár ránk a térkép többi részén, hogy minél több pontot szerezzünk. Időre kell majd minden ilyen futást végigcsinálni, hovatovább minden héten másfajta kondíciókkal lehet megpróbálni az eventet, például lesz, amikor bizonyos fegyverek többet sebeznek, kevesebb a cooldown, stb.Ennek ellenére viszont olyan újdonságok is jönnek, amik már igazán ráférnek az Anthemre, nevezetesen, hogy újrakeverik egy kicsit a loot-szisztémát. Még be nem jelentett, a "Luck" statisztikát pedig kiveszik, és mindenkinél úgy fogja venni a rendszer, mintha kimaxolta volna ezt az értéket, így a drop is jobb minőségű lesz. Végül az új felszerelések az endgame cuccoknál öt szinttel nagyobbak lesznek, így lesz mit farmolgatni az elkövetkezendő időben.Egyelőre ezek csak a tesztszervereken lesznek jelen, később viszont élesben is elrajtolnak.