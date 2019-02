Tonnányi tartalom várja az Anthem játékosait az elkövetkezendő hónapokban

Bár az Anthem nem büszkélkedhet túlzottan rózsás nyitánnyal, a BioWare továbbra is tartja magát a live service szolgáltatáshoz, azaz hogy hosszabb távon is kiszolgálják a játékosaikat tartalommal, ezért folyamatosan friss kontentet és javításokat integrálnak.

Most meg is osztották a srácok , hogy mire számíthat a publikum az elkövetkezendő három hónapban. Egyrészt jó tudni, hogy a visszatérő frissítések között szerepel a hibák javítása, a napi, heti és havi kihívások folytonos megújítása és az újdonsült kozmetikai holmik berendelése.Februárban három új world eventtel találkozhatnak majd a felhasználók, viszont sajnos részletekbe már nem bocsátkoztak. Márciusban további eseményekkel gyarapítják az Anthem et, azonban itt már elkezdik szállítani az első Legendary küldetéseket is, no meg új jutalmakra és még több kozmetikai cuccra számíthat a közösség., behozzák a klánrendszert, a heti Stronghold kihívásokat, újabb Legendary bevetések robognak be, még több world event, a The Sunken néven futó friss Stronghold, még több jutalom, és bevezetésre kerül a ranglétra is., melyekről már egy ideje tudjuk, hogy az Anthem legkeményebb kihívását szolgáltató megmérettetése lesz, ahol extrém időjárási körülmények között kell egy sor feladatot teljesítenünk.