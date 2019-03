Anthem: több Masterwork és Legendary loot esik az új frissítéssel

Bár jelenleg minden az Anthem sikere ellen szól, a BioWare és az Electronic Arts kettőse nem adja fel, most újabb frissítéssel próbálnak megváltást nyerni, ezúttal a loot-szisztémát pakolták kicsit rendbe.

No de mit is hozott az akutális patch? Eddig nemigen volt értelme Grandmaster 2-n és Grandmaster 3 fokozaton játszani, ugyanis nem dobott jelentősen jobb lootot a gép, most viszont nemcsak ezeken a nehézségeken,Mindemellé a BioWare Redditen tudatta a néppel, hogy bár hiába az aggódó hangok, az Anthem továbbra is köztünk marad, és bár tudják, hogy sokat kell rajta dolgozniuk, a csapat készen áll a folyamatos javításokra és tartalmi bővítésekre. A komplett patch note-ot ITT lesheted meg!