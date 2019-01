Anthem: most éppen az elképesztően magas mikrotranzakciós árak miatt van botrány

A hétvége során lepörgött az Anthem VIP demója, ami egy tökéletes lehetőség volt arra a BioWare számára, hogy meghozzák a többnyire szkeptikus közönség kedvét az új fejlesztésükhöz, ehelyett inkább sokakat elrémisztettek, például a szerverek használhatatlan állapotával





Most ismételten olyan előjelek érkeztek, amik nem túl biztatóak, hiszen Redditen kibukott egy kép, melyen egyes kozmetikai holmik árcéduláit láthatjuk. Mint azt ti is szemügyre vehetitek, ezek 2000 shardot kóstálnak, 100 shardot pedig nagyjából egy dollárért kínálnak, tehát ez azt jelenti, hogyChris Schmidt, a BioWare egyik designere gyorsan elejét vette a híresztelésnek, miszerint, elmondása szerint pedig naponta változtatnak a fejlesztés időtartama alatt a játék gazdasági rendszerén, és ez az állókép az egyik ilyen variációból származik.Továbbá azt sem érdemes elfelejteni, hogy ettől függetlenül minden egyes olyan tárgyat, amit valódi pénzzel kiválthatunk, azt a fejlesztők ígérete szerint játékbeli valutával is megnyithatjuk, ettől függetlenül viszont ez inkább olaj a tűzre, lévén ilyen módon nem igazán fogják meggyőzni a felhasználókat, hogy tegyék le a voksukat az Anthem mellett.