Anthem: lesznek tevékenységek, melyeket nem csinálhatunk egyedül

Remélhetőleg Mark Darrah fizetésemelést kap a BioWarenél, ugyanis az úriember szinte nap mint nap oszt meg újdonságokat az Anthem ről, mi pedig nagyon örülünk, mert egyre több dolgot tudunk meg a készülő lövöldéről.

Ami a lootolást illeti, szerencsére nem kell csapatunkkal osztozni a földön heverő flintákon, lévén mindenki saját cuccot kap, ezzel elkerülve a csapaton belüli vitákat. Az úgynevezett Strongholdokat, melyek a játék utáni tartalom szerves részét alkotják csak és kizárólag négy fős csapattal lehet játszani.Ez a tevékenység nem a kampány része, hiszen azt teljes egészében játszhatjuk szólóban is,Minden egyes teljesített misszió után visszakerülünk a bázisunkra, ahol ugyebár nem lesznek jelen társaink, viszont ez nem azt jelenti, hogy az osztag felbomlik, ugyanúgy folytathatjuk ezután is a közös mókát anélkül, hogy újra kéne csinálni a partyt., azonban free play módban nincs megkötve a kezünk, arra mehetünk, amerre a szemünk ellát.Több karaktert is kreálhatunk a játékon belül, ami pedig a felszerelésünket illeti, mindegyiket használhatjuk több loadoutra is, viszont, tehát csak egy adott fajtára lesz használható.