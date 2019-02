Anthem: egy bug miatt kapásból a történet utolsó küldetéséhez lehet ugrani

Várható volt, hogy az Anthem nem fog rózsásan rajtolni, és eleinte bugokkal fog küszködni, azonban talán olyasféle hibára senki nem számított, amivel akár a komplett játékot át lehet majd ugrani.

A játék küldetésválasztó menüjében lehetőség van a Quickplay gombra bökve becsatlakozni egy olyan osztaghoz, amely épp egy játékos híján van, ellenben van egy olyan hangyányi probléma az egésszel, hogyBrandon Larned streamjében is felbukkant a nevetséges fenomén, amikor is a csapathoz becsatlakozott egy 3-as szintú Freelancer, aki állítása szerint korábban még egy történetküldetést sem vitt végig. Ugyanakkor Larned megjegyezte Twitter-csatornáján, hogy később egy másik, 2-es szintű játékos is bekerült hozzájuk, ő viszont már nem távozott a figyelmeztetésük ellenére sem.A fejlesztők már tudnak a bugról, tehát vélhetőleg nem kell túl sokat várni a javítótapaszra.