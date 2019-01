Újabb mozgóképet kaptunk a Bioware legújabb üdvöskéjéről, aminek középpontjába az Anthem -ben használható egyik Javelin kapta a főszerepet, melyek gyakorlatilag speciális robotruhaként emberfeletti erőt és képességet adnak használóik számára.

Kezdésnek összesen négy Javelin áll majd a kalandozók rendelkezésére, melyek közül, ami nemcsak jól néz ki, hanem brutális közelharci támadások is kivitelezhetők vele, de hogy mégis miféle tulajdonságokra számíthatunk tőle, azt nézd meg inkább az alábbi videón.Az Anthem érkezését továbbra is február 22-én, azaz alig egy hónap múlva várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

