Annyian szeretnének egy új Def Jam játékot, hogy a Twitteren a legnépszerűbb keresőszavak közé került

A Def Jam verekedős széria óriási népszerűségnek örvend mindmáig, hiszen ikonikus zenészeket, rappereket ereszthettünk egymásnak a ringben ebben a nem mindennapi franchise-ban, azonban már több mint egy évtizede nem kaptunk friss epizódot.

Ed Boon közvetett módon azonban felélesztette a Def Jam körüli tüzet, lévén megkérdezte a Twitteren, hogy melyik verekedős játék visszatérését várják a leginkább a követői, és olyan sokan reagáltak az említett franchise címével, hogy írja a Comicbook.com.Ez azt jelenti, hogy a legnépszerűbb keresőszavak között ott figyelt a Def Jam, ami lehetőleg eljut a kiadóhoz is, és hamarosan most már tényleg nekiállnak dolgozni valamin - lehetőleg a Def Jam: Fight For New York szellemiségében.