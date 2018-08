Anno a Microsoft és a Nintendo visszadobta a Yakuza ötletét

Egészen biztosan fogalma sem volt a Microsoftnak és a Nintendonak, hogy mekkora baklövést követnek el, mikor konkrétan nem láttak fantáziát a Yakuzában, és nem tartottak rá igényt, hiszen a széria egy meghatározó eleme lett a játékiparnak.

Pedig a sorozat producere, Toshihiro Nagoshi nagyon igyekezett, mikor a franchise első epizódjával házalt és bemutatta azt a két említett vállalatnak fejeseinek,, most pedig természetesen már örülnének, ha az ő platformjaikra is érkezének a Yakuza-játékok.Szerencsére a Sony felkarolta anno a projektet, ezért létezhet ma a japán bűnszervezet mindennapjait feldolgozó széria, és az idő bizony őket igazolja, hiszen a Yakuza az egyik legkiválóbb vásárának számít a vállalat életében, a Microsoft és a Nintendo fejesei pedig egészen biztosan azóta is bánják az akkori döntésüket.