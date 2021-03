Nagyszerű bejelentést hozott a minap a Falcom csapata, akik úgy döntöttek, hogy éppen itt lenne már az ideje egy kicsit kitolni a The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel határait.

Ennek apropójából bejelentették az alkotáshoz kapcsolódó animét, melyet kifejezetten a televíziókba szánnak, a premier valamikor 2022-ben várható, és globális projektnek készülődik, ami remélhetőleg nemcsak a készítők listáján vehető majd észre, hanem várhatóan a megjelenési régiókon is.Az anime várhatóan Rean Schwarzer és társainak történetére épül majd fel, mely Zemur kontinensének nyugati részére kalauzol el minket, egy a sorozattól megszokott cselekvés és körítés társaságában.