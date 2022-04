Anime elemek is felbukkanhatnak az új Need for Speedben?

A következő Need for Speedet a Criterion Games fejleszti, de bár az EA korábban azt mondta, hogy még ebben a pénzügyi évben (2023 áprilisa előtt) megjelenik, a játékot hivatalosan még nem jelentették be, és semmilyen részletet nem tudni róla.

Néhány információ azonban nemrég felszínre kerülhetett, Jeff Grubb újságíró ugyanis elárulta a lehetséges részleteket. Grubb a Giant Bomb GrubbSnax című műsorának egy nemrég megjelent epizódjában Grubb elmondta, hogy a következő Need for Speed játékban visszatér az Autolog, ami egy játékon belüli csomópont a többjátékos tartalmakhoz, amit a múltban több Need for Speed részben is használtak. A járművek és a különböző alkatrészek testreszabása is visszatér.Érdekességként Grubb elmondta, hogy bár a következő Need for Speed cím a korábbi Need for Speed játékokhoz hasonlóan fotorealisztikus vizuális stílust fog használni,Grubb megemlítette továbbá, hogy a játék Lake Shore Cityben, Chicago kitalált változatában fog játszódni. A Criterion állítólag azt szeretné elérni, hogy olyan érzést keltsen, mintha egy igazi város lenne".

