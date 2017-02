Animációs sorozatot készít a Castlevania alapján a Netflix

Nagyszerű híreket közölt a Netflix a legendás Castlevania-széria kedvelői számára, az immáron három évtizede aktív vámpírdráma ugyanis várhatóan még az idén egy animációs sorozatként térhet vissza közénk a képernyőre.

Habár egyelőre szinte semmit sem tudni a műről, azt viszont igen, hogy, ellenben a producerek szerint megfelelő siker esetén jövőre is folytatódhat majd a széria, amelyet Adi Shankat, a Dredd and the Grey producere évek óta tervez.Adi már 2015-ben beszélt például egy szuper-erőszakos Castlevania mini-sorozatról, amit akkoriban sötétnek és szatirikusnak festett le, ellenben nem tudni biztosan, hogy a Netflix által most beharangozott alkotásnak köze van-e ehhez a kezdeményezéshez.A Netflix leírása szerint egyébiránt a sorozatot maximálisan a klasszikus videojáték ihlette, ezáltal, aki azért látogat el Kelet-Európába, hogy Vlad Dracula oldalán segítsen megmenteni a vámpír fajt.A szériát a Frederator Studios készíti, forgatókönyvét pedig a díjnyertes szerző és képregényíró, Warren Ellis jegyzi, míg producerei Warren Ellis, Kevin Kolde, Fred Seibert és Adi Shankar lesznek.