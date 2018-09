Animációs sorozat készül a The Banner Saga alapján

A Stoic Studio munkatársai már korábban jelezték, hogy rengeteg ötletük van a jövőre nézve a The Banner Saga univerzumának kiterjesztésére, azonban nem gondoltuk volna, hogy ezt egy animációs sorozattal szeretnék majd megtenni.

Márpedig pontosan ez történik, Arnie Jorgensen, a stúdió egyik alapítója ugyanis bejelentette, hogy saját maguk nekiláttak egy a The Banner Saga világán alapuló animációs széria elkészítésének, és bár bővebb részletekkel még nem szolgálhatott, ellenben azt kiemelte, hogyAz animációs sorozat pedig továbbra is csak a kezdet, Jorgensen szerint ugyanis további lehetőségeket is tanulmányoznak annak érdekében, hogy újabb utakon tudják bővíteni a The Banner Saga sztoriját és karaktereit.