Animációs sorozat készül a Far Cry 3: Blood Dragon alapján, ráadásul nem is akárkivel

Adi Shankar nevét sokan imába foglaltuk, miután megláttuk, mit művelt a Castlevania sorozattal, és van egy olyan érzésünk, hogy következő projektjében sem kell majd csalódnunk, ugyanis az alapanyag bőven ígéretes.





Shankar ugyanis a Ubisofttal kollaborál annak érdekében, hogy animációs show formájában hozzák el a tévéképernyőkre a Far Cry 3: Blood Dragon t, avagy a spin-offot, ami hihetetlenül elborult ötleteivel és megvalósításával hívta fel magára anno a figyelmet., ráadásul a The Hollywood Reporter értesülései szerint kapásból egy univerzumot fog képezni más Ubisoftos címekkel is, jelentsen ez bármit is. Az alkotás posztere már be is száguldott, bár egyelőre nem tudni, hogy az első epizód debütálására mikor számíthatunk.