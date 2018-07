Animációs film készül a Monster Hunter alapján

A Capcom bejelentette, hogy Monster Hunter: Legends of the Guild címmel egy animációs filmet készítenek az egyre népszerűbb szörnyvadász kaland alapján, méghozzá egy nyugati stúdió, a Pure Imagination Studios segítségével.

Emiatt azt feltételezzük, hogy a mű nem egy anime lesz, de más érdekessége is akad, lévén a Capcom a hivatalos közleményben mindvégig egy "animációs specialitásként" utalt rá, aminek az oka nem más, minthogy nem egy egész estés mozi, inkább csak egy rövidebb kis sztori kerül megörökítésre ilyen formában.A Monster Hunter: Legends of the Guild egy fiatal férfi történetét meséli majd el, aki elhagyja saját falucskáját azért, hogyA kérdéses animáció a Capcom szerint még az idén kiléphet a produkciós fázisból, de bemutatójára biztosan csak valamikor jövőre kerülhet majd sor. Kíváncsian várjuk róla az első kedvcsinálókat!