Két évvel ezelőtt indult útnak a Persona 5 anime sorozata, ami hamarosan angol szinkronnal is élvezhető lesz, ha netán valaki nem szeretne olvasgatni, azonban jól megérti a nyelvet - noha tudjuk jól, kevesen néznek animét más szinkronnal, mint az eredeti japán.

Szeptember 29-én fog megjelenni a PERSONA5 the Animation Complete Blu-Ray Set, ami azontúl, hogy egy teljes gyűjteményként hivatott elrabolni a rajongók szívét, magába foglalja most először az angol szinkront is. Ebben, ami meg külön öröm.A pakk tartalmazza a két speckó epizódot, amit korábban kiadtak az animéhez, egy tizenkét darabos illusztrációs kártyaszettet, valamint extra bónusz tartalom is várható a vásárlók részéről.

