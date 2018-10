Angliában tarol a FIFA 19 és az Assassin's Creed Odyssey

Múlt héten debütált a Playground Games által készített Forza Horizon 4 és a Ubisoft gyermeke, az Assassin's Creed Odyssey is, viszont mind a kettő háttérbe szorult az angoloknál egy bizonyos játék miatt.

Már a múlt héten is uralta az eladási listákat náluk a FIFA 19 , viszont meglepő, hogy két ilyen izmos megjelenés után is tartani tudta a focis őrület az első helyet. Második helyen az aktuális Assassin's Creed rész helyezkedik el, míg a dobogó harmadik fokát a Forza Horizon 4 foglalja el.A top 40-es listát itt tudjátok meglesni, amin természetesen rajta van a Spider-Man és a Shadow of the Tomb Raider is,, azon meg már meg sem lepődünk, hogy a Grand Theft Auto V továbbra is a top 10-ben van.