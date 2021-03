Újabb kihagyhatatlan, túlzás nélkül legendás karakter visszatéréséről jelentett az SNK a The King of Fighters XV kapcsán, így megtudtuk, hogy a méltán híres Andy Bogard is visszatér majd a nagy bunyós játékban.

Aki esetleg nem ismerné, a lóhajú harcos nem más, mint Terry Bogard fiatalabb testvére, aki, lévén a Fatal Fury részeként is nagyon fontos szerepet játszott annak idején.Ha még mindig nem tudnád, hogy ki az az Andy Bogard, csak vess rá egy pillantást az alábbi kedvcsinálón, mely csak róla szól, arról viszont továbbra se kérdezzetek, hogy a The King of Fighters XV mikor érkezik, mert az SNK erről nem dalolt.

