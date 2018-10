Andrzej Sapkowski súlyos milliókat követel a The Witcher-sorozat miatt a CD Projekt RED-től

Andrzej Sapkowski korábban már többször is bizonyította negatív hozzáállását a játékiparhoz, elég csak pökhendi nyilatkozatai mellett arra gondolni, hogy egykoron egy nevetségesen alacsony összegért adott lehetőséget a CD Projekt RED-nek az első The Witcher-játék elkészítésére.

A Vaják regénysorozatnak és ennek a csodálatos fantáziavilágnak a megálmodója ugyanis nem hitt a játék sikerében, ezért nem részesedést kért, hanem egyösszegű kifizetést, azonban miután látta, hogy hová jutott Geralt kalandja, hovatovább még a Netflix is sorozatot készít belőle, úgy döntött, hogy ügyvédein keresztül megkopasztja egy kicsit a CD Projekt RED csapatát.Sapkowski ugyanis egy lengyel törvényre hivatkozva nemrégiben, mert szerinte irreálisan több bevételük származik a The Witcher-sorozatból, mint amennyiért ő eladta nekik a jogokat, és ezért, ha kell, akkor perre is megy ellenük.Az író azt is kiemelte, hogy a stúdióval annak idején csak az első rész kapcsán állapodtak meg, a többi játékra nem kaptak engedélyt, azonban a CD Projekt RED időközben jelezte, hogy ezek az állítások és követelések nem állják meg a helyüket, de szeretnék törvényes úton rendezni a kérdést úgy, hogy közben a jó kapcsolat is megmaradjon köztük és Sapkowski között.