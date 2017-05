Ancestors: brutálisan látványos trailerrel mutatkozott be az új vikinges stratégia

Kis túlzással a fehér hollóval megegyező ritkasággal vetekedik az, ha egy vadonatúj RTS bejelentéséről adhatunk hírt nektek, pláne ha az még meglepően különleges is, hiszen nem minden nap találkozhatunk vikingekről (is) szóló valós idejű stratégiával.

A 1C Company és a Destructive Creations csapatai ugyanis bejelentették nekünk az Ancestors címre keresztelt játékukat, amelyben, így a középkori Európában hadakozhatunk majd egy nagyot, miközben hatalmas és egyben taktikus ütközetek részeseivé válhatunk.Az Ancestors nemcsak az intenzív és egyben taktikus csaták tekintetében nyújt kiemelkedőt - amiket multiban is átélhetünk majd -, hanem a kinézet terén is, lévén az alkotást az, aminek hála elképesztő részletesség, sőt még cinematic kamera is vár ránk.Hogy a játék mikor érkezik, az egyelőre kérdéses - a trailer szerint "hamarosan" -, ellenben az biztos, hogy PC-re és Xbox One-ra is megjelenhet.