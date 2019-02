Anakin legkínosabb mondatát is hallani fogjuk a Star Wars Battlefront 2-ben

Ha a Star Wars-rajongók meghallják Anakin Skywalker nevét, akkor mindenkinek valami más ugrik be: vagy az Obi-Wannal való kapcsolata, vagy a Darth Vaderré alakulásának lépései, esetleg Padméval való közös románca ugrik be, vagy az a bizonyos, legendás sora.

"Nem szeretem a homokot. Túl durva. Érdes, ingerlő és behatol mindenhova." - vetette papírra anno George Lucas, majd adta Hayden Christensen szájába ezt a nevetségesen kínos, ugyanakkor mára mémmé vált sort.És hogy miért foglalkozunk most ezzel? Február 27-én ugyebár Anakin is csatlakozik Star Wars Battlefront 2 harcaiba a Chosen One frissítéssel, a DICE pedig részletezte a karakter tulajdonságait, mint például a képességeit, az alapstatisztikáit és a sorokat, amiket majd hallhatunk tőle a játék során, és valószínűleg már kitaláltátok:. Mert ugyebár a mémeket táplálni kell, és soha nem veszhetnek el...