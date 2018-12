Anaconda kódnév alatt készül az egyik következő generációs Xbox

A skorpió után úgy tűnik, hogy ismét egy veszélyes vadállattal kívánja jelezni a Microsoft, hogy a következő generációs Xbox konzolban milyen erő lakozik, így itt az ideje hozzászokni az Anaconda megkülönböztetéshez.

Az Xbox Anaconda a két újegenerációs Xbox közül az erősebbik változatot takarja - tehát a Project Scorpio utódját -, mely, szemben a gyengébb változattal, mely Lockhart kódnév alatt készülődik, és a friss pletykák szerint természetesen olcsóbbnak is ígérkezik majd a gyengeségei mellett.Ezen felül a Windows Central belsős információkra hivatkozva kiszivárogtatta, hogy a Microsoft mindkét gépet 2020-ban indítja útnak, méghozzá teljes visszafelé kompatibilitással, de még az újdonságok előtt érkezik egy újragondolt Xbox One is, mely a jelenlegi gépekhez mérten filléres termék lesz a lemezmeghajtó hiánya miatt. Kíváncsian várjuk mi válik valóra mindebből!